Россиянам назвали продукты, которые нельзя покупать задолго до новогоднего стола

Покупка скоропортящихся продуктов задолго до Нового года может привести к тяжелым пищевым отравлениям, сообщила «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Росбиотех Анна Джабакова.

Особенно опасны мясные и колбасные изделия, так как их срок годности ограничен даже при хранении в холодильнике. При комнатной температуре микробы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк, размножаются очень быстро, уточнила эксперт.

«Покупать заранее не стоит рыбные продукты, особенно свежую, слабосоленую или копченую рыбу, морепродукты и салаты с их добавлением. Они становятся опасными уже через несколько часов при комнатной температуре», — сказала Джабакова.

Молочные продукты — творог, сметана, мягкие сыры и сливки, также относятся к группе риска. При длительном хранении или перепадах температуры в них развивается патогенная микрофлора.

Салаты, заправленные майонезом или сметаной, создают идеальную среду для размножения бактерий. Кроме того, при неправильном хранении могут испортиться свежие овощи и фрукты.

Чтобы избежать проблем, специалист рекомендуют покупать такие продукты как можно ближе к моменту подачи на стол. Необходимо строго соблюдать условия хранения: поддерживать температуру в холодильнике, использовать герметичную упаковку, правильно размораживать продукты и хранить сырые отдельно от готовых.

Ранее диетолог Никола Ладлам-Рейн и стоматолог Сахил Патель рассказали, какой алкоголь меньше вредит фигуре и печени на праздники.