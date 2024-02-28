Диетолог Онуфрийчук заявила, что разгрузочные дни можно проводить не более трех раз в неделю

Разгрузочные дни являются хорошим способом облегчить и улучшить функцию пораженных органов и систем организма. Диетолог Юлия Онуфрийчук пояснила, кому разгрузка будет полезной, а кому принесет вред. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что польза разгрузочных дней растет при правильном подборе их варианта с учетом имеющихся заболеваний. Также полезно проводить разгрузочный день в один из своих выходных.

По мнению эксперта, разгрузочные диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу, в связи с чем они рассчитаны на один-два дня и не чаще одного-трех раз в неделю.

Она отметила, что также к каждому варианту разгрузочной диеты есть индивидуальные показания.