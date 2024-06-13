Диетолог Писарева назвала добавки в воду для получения максимального эффекта

Вода ускоряет метаболизм, улучшает качество кожи и способствует нормальной работе организма. Пить воду можно не в чистом виде, а в сочетании с фруктами или специями для усиления полезных свойств. Диетолог Ирина Писарева назвала необходимые добавки для получения максимальной пользы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, если человек дополнительно добавляет к воде какие-то продукты, то вода автоматически перенимает на себя их свойства. Так, при добавлении лимона вода станет насыщать организм витамином С, повышать иммунитет. Также можно добавлять специи, которые станут дополнительно стимулировать иммунитет и оказывать противовоспалительное действие.

Эксперт добавила, что смешение воды с хлорофиллом придает ей очищающие и детокс свойства, действия антиоксиданта и способствует выведению токсин и вредных веществ из кишечника.