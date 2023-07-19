Диетолог Писарева перечислила продукты, которые нельзя употреблять в пищу после 50 лет

По словам диетолога Ирины Писаревой, после 50 лет важно снизить потребление красного мяса и употреблять в пищу легкий белок, вроде мяса курицы, индейки, перепелки. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в силу недостатка белка у людей с возрастом наблюдается провисание и старение кожи, в связи с чем полностью белок не следует исключать из рациона.

По мнению специалиста, также стоит употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Писарева подчеркнула, что с возрастом суставы становятся менее крепкими, поэтому следует иметь в рационе кисломолочные продукты, а кофе и чай заменить на обычную питьевую воду.