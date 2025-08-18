Диетолог пояснила, каким образом питание способно замедлить процесс старения

После 50 лет в организме начинаются естественные возрастные изменения: замедляется обмен веществ, обостряются хронические заболевания, повышаются риски развития новых болезней. Однако, как утверждают специалисты, правильное питание может значительно улучшить качество жизни и продлить активное долголетие. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, неправильное питание в этом возрасте особенно опасно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что оно может провоцировать ожирение, атеросклероз, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет второго типа. Чтобы снизить эти риски, необходимо исключить или максимально ограничить сладости, газированные напитки, жирное мясо и продукты с вредными маслами.

Для поддержания здоровья после 50 лет диетолог рекомендует включить в рацион морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы (особенно овсянку), макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой хлеб. Также важно ежедневно употреблять свежие овощи, фрукты и зелень — например, петрушку, базилик или щавель. Однако с клетчаткой нужно быть осторожнее: ее избыток может навредить при проблемах с ЖКТ. Дополнительно врач советует принимать витаминные комплексы, чтобы восполнить возможный дефицит полезных веществ.

По мнению медика, возрастные изменения неизбежны, но их можно контролировать. Сбалансированное питание после 50 лет — это не просто рекомендация, а необходимость, которая помогает сохранить бодрость, избежать серьезных заболеваний и продлить активные годы жизни. Главное — осознанно подойти к своему рациону и сделать выбор в пользу здоровья.

Ранее врач рассказала о способности летнего рациона бороться со старением.