Чай — неотъемлемая часть российской культуры, его пьют почти все жители страны. Одни ценят его тонкий вкус, другие — бодрящий эффект, а для многих чаепитие стало ежедневным ритуалом. Однако за этой привычной идиллией скрывается важный вопрос: насколько безопасно регулярное употребление чая в больших объемах? Диетолог Нурия Дианова поясняет, что умеренное потребление чая может приносить пользу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, например, он способствует профилактике жирового гепотоза печени и снижает риск развития подагры. Однако ключевое слово здесь — «умеренность». Если пить чай слишком часто, особенно крепкий и обжигающе горячий, он превращается из друга во врага. Слишком высокая температура напитка повреждает слизистую пищевода, что со временем может привести к онкологическим заболеваниям. Кроме того, избыток чая негативно влияет на мочевыделительную систему, провоцируя образование камней в почках.

Медик добавила, что не стоит забывать и о кофеине, который содержится в любом сорте чая. В больших количествах он вызывает нервозность, тахикардию и нарушения сна. Еще одна опасность — привычка запивать чаем лекарства или витамины. Вещества, содержащиеся в напитке, мешают усвоению многих препаратов, снижая их эффективность. А если добавлять в чай сахар и заедать его сладостями, резко возрастает риск развития диабета и ожирения.

По ее мнению, чай остается полезным напитком только при разумном подходе. Специалист рекомендует ограничиться двумя-тремя чашками в день, чередуя разные сорта и избегая употребления напитка на ночь. Чай должен быть некрепким, негорячим и без сахара. Важно помнить, что даже самый натуральный продукт может навредить, если им злоупотреблять. Осознанное отношение к чаепитию позволит сохранить не только традиции, но и здоровье.

