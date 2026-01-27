Диетолог предупредила об опасностях быстрой потери веса по примеру гимнастки Синицыной

Стремительная трансформация гимнастки Юлии Синицыной, сбросившей 15 килограммов всего за два месяца для работы в кино, заставила многих задуматься о цене такого результата. Добиться этого ей помогла жесткая диета с исключением мяса, углеводов и сладкого — метод, вызывающий серьезные вопросы у специалистов. Как поясняет врач-диетолог Дарья Русакова, подобные экстремальные меры несут в себе значительные риски для организма. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, резкая потеря веса в короткий срок бьет по ключевым системам: нарушает гормональный и эндокринный фон, вызывает дефицит витаминов и минералов, ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта. Кроме того, вместе с жиром тело теряет и драгоценную мышечную массу, что приводит к замедлению метаболизма и дряблости кожи, а значит, качество тела страдает даже при уменьшении цифры на весах.

Медик добавила, что последствия затрагивают не только физиологию, но и психику. Жесткие ограничения и запреты на любимую еду могут спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения, что часто заканчивается болезненными срывами и последующим набором веса, нередко с избытком. Таким образом, метод, используемый для быстрого вхождения в форму, может обернуться долгосрочными проблемами со здоровьем и замкнутым кругом диет и срывов.

По мнению эксперта, безопасный путь к нормальному весу — это не спринт, а марафон. Похудение должно быть постепенным, в идеале занимая примерно тот же срок, что и набор лишних килограммов. Такой подход, основанный на плавной коррекции рациона и изменении образа жизни, позволяет сохранить здоровье, мышечную массу и достигнутый результат, не подвергая организм опасному стрессу. Красивая история быстрого преображения, таким образом, служит скорее предостережением, чем руководством к действию.

