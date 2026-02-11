Диетолог рассказала, чем питаться зимой, чтобы согреться и не навредить здоровью

В зимние холода организм тратит больше энергии не только на движение, но и на поддержание температуры тела. Поэтому вопрос правильного рациона становится не просто вопросом стройности, а залогом работоспособности, иммунитета и хорошего самочувствия. Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, какие продукты стоит добавить в меню в морозы, а от каких лучше временно отказаться. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Прежде всего эксперт советует не забывать об овощах и фруктах, даже если летнее изобилие давно прошло. Яблоки, груши, цитрусовые и корнеплоды — отличные источники энергии. Особое место в зимнем рационе должна занимать капуста во всех видах, включая квашеную, которая остается доступным и мощным источником витамина С. Белковая пища — мясо, птица и рыба — обеспечивает аминокислотами, долгим чувством сытости и поддерживает мышечную систему. Молочные продукты, яйца, крупы и бобовые, такие как гречка и чечевица, добавляют в рацион витамины группы В и стабилизируют энергообмен.

Для согревающего эффекта диетолог рекомендует активнее использовать специи: имбирь, перец, корицу и гвоздику. Они усиливают микроциркуляцию и обменные процессы, помогая организму адаптироваться к низким температурам. Горячие травяные чаи с клюквой, облепихой или брусникой не только согревают, но и насыщают витаминами. Супы и наваристые бульоны в это время года — не просто традиция, а физиологически оправданный способ быстро согреться и надолго забыть о голоде.

По ее словам, при этом есть и обратная сторона зимнего меню. Фастфуд, сладости и продукты с высоким содержанием трансжиров, соли и сахара Русакова советует исключить или жестко ограничить. Они не дают организму ничего полезного, зато перегружают обмен веществ, ослабляют иммунитет и могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Алкоголь, вопреки мифам, тоже не помощник: кратковременное ощущение тепла сменяется спазмом сосудов и дополнительной нагрузкой на организм.

Медик резюмировала, что зимний рацион должен быть сытным, сбалансированным, богатым белком, медленными углеводами и полезными жирами. Специи и горячие напитки помогают согреться, а пустые калории только мешают организму справляться с холодом. При этом, прежде чем менять привычное меню, диетолог напоминает о необходимости индивидуального подхода: особенности здоровья и хронические заболевания требуют консультации врача даже в вопросах питания.

