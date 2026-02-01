Бульоны, каши и творог: рекомендации по питанию при ОРВИ

Во время простудных заболеваний организму необходим щадящий режим и сбалансированное легкое питание. Поддержать силы в период недомогания помогают каши на воде, нежирные бульоны, курица, рыба, творог, а также овощи, ягоды и фрукты. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что в период болезни особенно важно снизить нагрузку на организм и создать условия для восстановления. Он указал на необходимость полноценного отдыха, регулярного проветривания помещений и поддержания достаточной влажности воздуха. Кроме того, рекомендуется увеличить объем теплого питья и при необходимости применять симптоматические средства.

По словам врача, продукты питания сами по себе не лечат простуду и не сокращают сроки выздоровления, однако правильно подобранный рацион помогает легче переносить заболевание. Он пояснил, что предпочтение следует отдавать легко усваиваемым блюдам — отварным, приготовленным на пару или запеченным — чтобы не перегружать пищеварительную систему и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

