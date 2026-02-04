Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в рационе каждый день

Фото: [ Экоферма «Шипчик» в г. о. Шаховская/Медиасток.рф ]

Ежедневный рацион должен строиться на принципах баланса, а не вокруг «суперпродуктов»: ключевую роль в питании играют овощи, а также достаточное количество белков, жиров и воды. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

По словам специалиста, с медицинской точки зрения важно рассматривать не отдельные продукты, а общую структуру питания. Однако есть компонент, который остается неизменным в рекомендациях врачей, — овощи.

Как отметила Волкова, взрослому человеку рекомендуется съедать не менее 400–500 граммов овощей в сутки. Эта группа продуктов обеспечивает организм клетчаткой, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здорового микробиома. Кроме того, овощи служат источником витаминов и минералов и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.

Диетолог также подчеркнула, что каждый основной прием пищи должен включать продукты, содержащие белки и жиры, поскольку они необходимы для нормального обмена веществ и поддержания энергетического баланса. Не менее важным элементом остается и соблюдение питьевого режима.

По словам врача, представление о том, что для здоровья необходимо ежедневно употреблять какой-то один «обязательный» продукт, не соответствует реальности. Основа правильного питания — это разнообразный и сбалансированный рацион.

