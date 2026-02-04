«Дело Эпштейна», взорвавшееся публикацией миллионов компрометирующих файлов, превратилось в глобальный политический ураган. В центре этого шторма находится президент США Дональд Трамп, которому, по мнению политобозревателя Грега Вайнера, нужно срочно потушить разгорающийся внутри страны пожар. Америка бурлит не только от шокирующих разоблачений элиты, но и от массовых протестов, начавшихся в Миннеаполисе и расползающихся по другим штатам. Эта двойная угроза требует от администрации экстренных и радикальных мер, чтобы волна общественного гнева не вышла из-под контроля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

В такой ситуации стандартные информационные контрмеры могут не сработать. Политолог предполагает, что одной попыткой задавить скандал новыми «файлами Джонсона» — то есть контркомпроматом на оппонентов — уже не обойтись. Если пожар не удастся потушить в медийном поле, логика отвлечения может толкнуть Белый дом к более решительным шагам. Вайнер прогнозирует возможную эскалацию на международной арене как инструмент консолидации нации и переключения внимания: в качестве потенциальных целей называются Иран, Куба и даже датская Гренландия, где США могут выйти за рамки действующего договора 1951 года, усилив там свое военное присутствие.

Однако самый масштабный и, по версии эксперта, наиболее вероятный «политический трофей» для успокоения внутренней смуты — это Канада. Идея ее присоединения, как утверждается, уже активно обсуждается в закрытых переговорах с представителями оппозиционных провинций, в частности французского Квебека, исторически стремящегося к независимости. Такой геополитический передел, по мнению обозревателя, кардинально укрепил бы позиции Трампа внутри США, предложив электорату грандиозную цель национального величия.

Ранее социолог Копатько заявил, что «файлы Эпштейна» не приведут к смене глобальных элит.