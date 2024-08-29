Диетолог Разаренова перечислила несочетаемые с орехами продукты

Сегодня, 29 августа, в России отмечается Ореховый Спас. По словам врача-диетолога Александры Разареновой, свежие орехи прекрасно сочетаются со многими продуктами. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что они прекрасно подходят к употреблению с зеленью и овощами, цельнозерновыми продуктами, молочкой.

По мнению медика, при этом стоит избегать употребления орехов в пищу в сочетании с сахаром и сладостями, поскольку это может привести к набору веса, а также с фастфудом и солеными продуктами, поскольку они задерживают жидкость в организме и также могут привести к набору веса.

Она подчеркнула, что необходимо следить за размерами порций орехов, поскольку это калорийный продукт. Так, ежедневная оптимальняа порция орехов — примерно 30 г.

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