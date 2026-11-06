По глазам попробуют находить не только проблемы со зрением: ИИ подключат к обследованиям диабета и сердца

Искусственный интеллект планируют использовать при обычных обследованиях глаз, чтобы искать ранние признаки диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет BBC. Проект разрабатывает исследовательский центр NORI при Университете Сандерленда, получивший на эти цели £12,2 млн государственного финансирования.

Технология будет анализировать мелкие кровеносные сосуды и нервную ткань на задней поверхности глаза. По словам исследователей, изменения в этих структурах могут отражать состояние организма еще до появления заметных симптомов некоторых заболеваний.

ИИ будет сопоставлять данные обычных снимков глаз с медицинскими записями и другой информацией о здоровье пациентов. Разработчики надеются, что система сможет замечать небольшие изменения, которые трудно обнаружить при стандартной оценке.

Сначала проект сосредоточится на диабете и заболеваниях сердца. В дальнейшем тот же подход планируют изучить для раннего выявления признаков деменции и риска инсульта.

Разработчики рассчитывают протестировать систему в реальных медицинских учреждениях, а затем расширить ее применение.

При этом речь пока идет о создании и проверке технологии, а не о готовом способе постановки диагноза. ИИ должен помогать врачам находить подозрительные изменения раньше, но не заменять полноценное медицинское обследование.