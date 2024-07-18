Нутрициолог раскрыла секреты питания, продлевающего молодость

Все мы хотим сохранить молодость и здоровье на долгие годы. Одним из ключевых факторов, влияющих на наше физическое и психическое благополучие, является сбалансированное питание. Нутрициолог Анастасия Курова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как оставаться молодым с помощью питания.

Эксперт отметила, что, согласно исследованиям и рекомендациям ведущих медицинских организаций, определенные продукты действительно могут помочь оставаться молодыми и здоровыми на долгие годы, сохранить молодость кожи и профилактировать ранние морщины.

«Например, источники омега-3. Они содержатся в морской рыбе, орехах, растительных маслах, семенах льна и чиа и способствуют здоровью сердца и сосудов, влияют на когнитивные функции и кожу», — заявила нутрициолог.

По словам врача, жирные кислоты, содержащие омега-3, могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют профилактике болезни Альцгеймера и улучшают качество кожи. Источники омега-3 обязательно должны быть еженедельно в рационе каждого человека.

«Обязательны фрукты, ягоды и овощи: они богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процесс старения. Особенно полезны ягоды, цитрусовые, шпинат, капуста и тыква. Старайтесь сделать так, чтобы овощей в вашем ежедневном рационе было больше, чем фруктов. И не забывайте про зелень — источник витамина К, который положительно влияет на процесс свертывания крови», — пояснила Курова.

Пробиотикии и пребиотики также необходимы для молодости. Их источники — молочнокислые продукты, бобовые, цельнозерновые, ферментированные продукты. Они способствуют разнообразию микрофлоры, укреплению общего и местного иммунитета, а также улучшают состояние кишечника, подчеркнула эксперт.

«Сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами, может помочь замедлить процесс старения на клеточном уровне и улучшить общее здоровье. Однако следует помнить, что ключевым фактором является сбалансированное питание и образ жизни в целом», —добавила нутрициолог.

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