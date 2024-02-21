Диетолог Разаренова рассказала о пользе шиповника для здоровья

По словам врача-диетолога Александры Разореновой, повышение иммунитета, регенерация кожи, улучшение зрения, снятие воспалений и вывод из организма холестерина может быть итогом употребления плодов шиповника. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что эта ягода является одним из наиболее богатых источников витамина С среди всех растений, который весьма важен для работы иммунной системы.

По мнению медика, также в данных плодах содержатся антиоксиданты – каротиноиды и флавоноиды, помогающие защищать клетки от воздействия свободных радикалов и предотвращающие преждевременное старение.

Она отметила, что шиповник обладает противовоспалительными свойствами, включая снижение воспаления в суставах и улучшение их подвижности.