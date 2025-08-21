Диетолог развеяла миф о нейтрализации спиртного

Распространенное мнение о том, что жирная закуска нейтрализует вред алкоголя, оказалось опасным заблуждением. Как пояснила диетолог Наталья Круглова, такая пища действительно замедляет всасывание спиртного в кровь, создавая иллюзию меньшего опьянения. Однако это никак не снижает общего негативного воздействия на организм. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, коварство этого механизма заключается в том, что человек, чувствуя себя трезвее, может употребить больше алкоголя, чем планировал. Кроме того, спиртное усиливает аппетит и притупляет самоконтроль, что часто приводит к сочетанию двух вредных факторов — избыточного потребления как алкоголя, так и калорийной пищи.

Медик добавила, что жирная закуска не только не выполняет защитную функцию, но и может усугубить ситуацию. Она создает ложное чувство безопасности, провоцируя большее потребление спиртного и способствуя перееданию.

