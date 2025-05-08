Стало известно, почему весной и летом люди пьянеют в разы быстрее

Летом привычная рюмка может ударить в голову сильнее обычного. Нарколог Руслан Исаев в беседе с сайтом aif.ru объясняет : в жару алкоголь действительно действует на организм интенсивнее.

По словам специалиста, физиология в случае с опьянением играет ключевую роль. На солнцепеке сосуды расширяются, чтобы охлаждать тело, а алкоголь усиливает этот эффект. В результате давление падает резче, вызывая головокружение даже после небольших доз.

Также собеседник называл второй фактор — это обезвоживание. Жара заставляет организм терять влагу с потом, а спиртное дополнительно выводит жидкость. Это сочетание ускоряет наступление опьянения и утяжеляет похмелье. Особенно опасно в этом плане сочетание алкоголя с кофеином или сладкими газировками.

Поведенческие привычки тоже вносят свою лепту. По словам Исаева, летние пикники и пляжные вечеринки часто проходят с нерегулярным питанием и длительным пребыванием на солнце. В таких условиях легко потерять контроль над количеством выпитого.

Эксперт отмечает, что стоит сократить привычные дозы алкоголя и пить больше воды — в полтора-два раза больше обычного. Обязательно нужно закусывать и избегать длительного пребывания на открытом солнце после употребления спиртного.

Ранее сообщалось, что ролики о вреде алкоголя предложили крутить на стадионах.