Диетолог Редина перечислила замедляющие процесс старения организма продукты
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам диетолога Ольги Рединой, старение является естественным процессом для каждого живого организма. Тем не менее есть продукты, которые способствуют его замедлению и поддерживают здоровье на достойном уровне. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что одними из наиболее важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты, поскольку они способствуют борьбе со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. Данные микроэлементы присутствуют в большом количестве в ягодах, цитрусовых фруктах, орехах, некрахмалистых овощах, темном шоколаде, зеленом чае.
По мнению эксперта, замедлению процессов старения способствует и коллаген, отвечающий за увлажнение и упругость кожи. Им богаты яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыба.
Она отметила, что также следует помнить, что нужно употреблять в пищу достаточный объем белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровья и молодости.