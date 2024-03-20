Диетолог Редина перечислила замедляющие процесс старения организма продукты

По словам диетолога Ольги Рединой, старение является естественным процессом для каждого живого организма. Тем не менее есть продукты, которые способствуют его замедлению и поддерживают здоровье на достойном уровне. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что одними из наиболее важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты, поскольку они способствуют борьбе со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. Данные микроэлементы присутствуют в большом количестве в ягодах, цитрусовых фруктах, орехах, некрахмалистых овощах, темном шоколаде, зеленом чае.

По мнению эксперта, замедлению процессов старения способствует и коллаген, отвечающий за увлажнение и упругость кожи. Им богаты яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыба.

Она отметила, что также следует помнить, что нужно употреблять в пищу достаточный объем белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровья и молодости.