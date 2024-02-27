Диетолог Редина рассказала о пользе фисташек для организма
Фото: [pxhere.com]
По словам диетолога Ольги Рединой, фисташки содержат в себе большой объем важных для организма веществ. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она пояснила, что эти орехи богаты белками, витаминами А, Е и группы В, железом, магнием, калием и кальцием.
По мнению эксперта, также фисташки служат в качестве источника клетчатки и здоровых жиров. Так, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, понижают уровень холестерина и артериальное давление, укрепляют иммунную систему.
Она резюмировала, что при этом стоит помнить, что орехи высококалорийны, поэтому их переедание может способствовать набору лишнего веса.