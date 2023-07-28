Диетолог Русакова назвала помогающий замедлить старение сорт вина

Американские ученые пришли к выводу, что мускатное безалкогольное вино способствует замедлению процессов старения. Диетолог Дарья Русакова рассказала, обладает ли в реальности у данного напитка имеются полезные свойства. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, ряд вин обладает антиоксидантными и антирадикальными свойствами, замедляющими процесс старения.

Эксперт пояснила, что это связано прежде всего с сортовыми особенностями винограда и технологиями их переработки, то есть вино должно быть натуральным и в нем должны отсутствовать добавки.

По ее мнению, больше всего катехинов и танинов содержится в винах из винограда сорта Саперави, так как они изготавливаются не только из кожицы винограда, но и из косточек.

Русакова подчеркнула, что в сутки не рекомендуется выпивать свыше 300 мл вина.