Диетолог Серегин пояснил, почему организму человека сам непосредственно сахар не нужен

По словам диетолога Сергея Серегина, человек спокойно может отказаться от сладкого, поскольку организм нуждается вовсе не в самом сахаре, а в глюкозе, которую он получает ежедневно из фруктов, гречки, макаронов и прочего. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что утверждение, что конфеты и шоколад стимулируют работу мозга, является мифом. Польза шоколада для умственного труда может быть связана с какао, а не с сахаром.

По мнению эксперта, безопасными источниками сладкого являются фрукты и овощи, а от непосредственно сахара стоит отказаться совсем, так как тот является ядом для организма. Так, японцы почти не употребляют в пищу сахар и являются самой долголетней нацией.