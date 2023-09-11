Диетолог Соломатина назвала нежелательные места покупки арбузов

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, арбузы и дыни следует покупать лишь в проверенных точках, имеющих сертификаты и лицензию на продажу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что ни в коем случае не следует приобретать эту ягоду с рук или в точках около метро, поскольку в таких случаях нет гарантии, что продукция безопасна для здоровья.

По мнению специалиста, если у продавцов на бахчевых развалах имеется сертификат на продукцию и лицензия на продажу, то, вероятнее всего, продукт качественный.