Диетолог Соломатина назвала причины нежелательности сочетания молока с иными продуктами
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Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя сочетать молоко с прочими продуктами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, с возрастом в организме уменьшается выработка фермента лактозы, расщепляющего молочный сахар, что в итоге может приводить к вздутию живота.
Специалист добавила, что сочетание молока с белым хлебом может привести к метеоризму и диспепсии.
По ее мнению, взрослым людям стоит употреблять в пищу только кисломолочные продукты, поскольку данные продукты легкоусвояемые.