Диетолог Соломатина назвала причины нежелательности сочетания молока с иными продуктами

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя сочетать молоко с прочими продуктами. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, с возрастом в организме уменьшается выработка фермента лактозы, расщепляющего молочный сахар, что в итоге может приводить к вздутию живота.

Специалист добавила, что сочетание молока с белым хлебом может привести к метеоризму и диспепсии.

По ее мнению, взрослым людям стоит употреблять в пищу только кисломолочные продукты, поскольку данные продукты легкоусвояемые.