Диетолог Соломатина назвала секрет контроля веса

По словам диетолога Елены Соломатиной, самым простым способом предотвращения ожирения является увеличение продолжительности сна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она отметила, что постоянный недосып ведет к нарушению биоритмов и гормонального баланса в организме.

По мнению специалиста, при недосыпании организм вырабатывает большой уровень кортизола, известного как гормон стресса, вызывающего регулярное чувство голода.

Она добавила, что в среднем объем сна для взрослого человека должен составлять не менее семи часов за ночь.