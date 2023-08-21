Диетолог Соломатина назвала секрет контроля веса
Фото: [©Николай Разуваев/РИА Новости]
По словам диетолога Елены Соломатиной, самым простым способом предотвращения ожирения является увеличение продолжительности сна. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она отметила, что постоянный недосып ведет к нарушению биоритмов и гормонального баланса в организме.
По мнению специалиста, при недосыпании организм вырабатывает большой уровень кортизола, известного как гормон стресса, вызывающего регулярное чувство голода.
Она добавила, что в среднем объем сна для взрослого человека должен составлять не менее семи часов за ночь.