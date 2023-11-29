Диетолог Соломатина назвала способы не набрать вес за новогодние праздники

В новогодние праздники, как правило, праздничный стол переполнен вкусной и не весьма полезной едой, поскольку она может способствовать появлению лишнего веса и других проблем со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила способы не набрать лишние килограммы за новогодние каникулы. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, за одну лишь новогоднюю ночь человек много лишнего веса не наберет, однако могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой, желчным пузырем и другими органами пищеварения.

Медик не советует садиться на жесткую диету перед праздниками, поскольку организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к набору веса.

По ее мнению, 31 декабря следует питаться как всегда и пить больше жидкости, а сам Новый год встретить легкими изысками и деликатесами, запивая небольшим объемом игристого.