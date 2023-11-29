Диетолог Соломатина назвала способы не набрать вес за новогодние праздники
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В новогодние праздники, как правило, праздничный стол переполнен вкусной и не весьма полезной едой, поскольку она может способствовать появлению лишнего веса и других проблем со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила способы не набрать лишние килограммы за новогодние каникулы. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, за одну лишь новогоднюю ночь человек много лишнего веса не наберет, однако могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой, желчным пузырем и другими органами пищеварения.
Медик не советует садиться на жесткую диету перед праздниками, поскольку организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к набору веса.
По ее мнению, 31 декабря следует питаться как всегда и пить больше жидкости, а сам Новый год встретить легкими изысками и деликатесами, запивая небольшим объемом игристого.