В России исключили масштабное распространение чумы благодаря системе надзора

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения чумы в России как крайне низкую. Ведомство держит ситуацию под контролем после сообщения о летальном случае заболевания в американском штате Аризона, сообщает РИА Новости .

В округе Коконино зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай легочной формы чумы. Заболевший скончался в день госпитализации. В США природные очаги чумы зафиксированы в 15 западных штатах, включая Аризону. Подобные случаи в стране регистрируются практически ежегодно, часто после контакта людей с домашними животными, зараженными от носителей болезни, таких как луговые собачки.

В российском ведомстве подчеркнули, что несмотря на наличие природных очагов чумы на территории России, масштабное распространение заболевания маловероятно благодаря эффективной системе эпидемиологического надзора. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом и контролируют возможные риски.

Для предотвращения завоза опасных инфекций на территорию РФ реализуется федеральный проект «Санитарный щит». Во всех пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием системы «Периметр», которая помогает оценивать и минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что эксперт Абдуллаева рассказала о главной опасности льда из магазина.