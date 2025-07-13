Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в захвате судебной системы
Владимир Филат: Санду захватила судебную систему Молдавии
Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в захвате судебной системы страны. Критические заявления были сделаны в эфире телеканала TVC-21, пишет Lenta.ru.
По мнению экс-премьера и лидера проевропейской Либерально-демократической партии, президент Санду и ее партия осуществляют системный контроль над судебной системой перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Филат подробно описал цепочку действий: сначала был захвачен контроль над Высшим советом магистратуры, затем через процедуры проверки судей на неподкупность были подчинены суды, после чего были размещены лояльные люди в Верховном суде и апелляционных судах.
Филат связал с этими действиями недавнюю забастовку адвокатов, назвав ее реакцией на финальную попытку режима Санду установить полный контроль над судебной системой и юстицией в целом.
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