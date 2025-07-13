Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в захвате судебной системы

По мнению экс-премьера и лидера проевропейской Либерально-демократической партии, президент Санду и ее партия осуществляют системный контроль над судебной системой перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Филат подробно описал цепочку действий: сначала был захвачен контроль над Высшим советом магистратуры, затем через процедуры проверки судей на неподкупность были подчинены суды, после чего были размещены лояльные люди в Верховном суде и апелляционных судах.

Филат связал с этими действиями недавнюю забастовку адвокатов, назвав ее реакцией на финальную попытку режима Санду установить полный контроль над судебной системой и юстицией в целом.

Ранее сообщалось, что ЕС готов защищать свои интересы в торговой войне с США.