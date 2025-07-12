В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла несовершеннолетняя

В Наро-Фоминском городском округе около 21:30 12 июля произошло смертельное ДТП на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии 17-летняя пассажирка мототранспорта погибла на месте происшествия, а водитель питбайка был доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что появились новые детали о ДТП с участием электрокара: сбежавшего водителя могут арестовать.