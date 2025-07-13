Скандал в США: Трамп обвинил Байдена в краже выборов, Генпрокурор начала проверку

Дональд Трамп заявил, что генеральный прокурор США Пэм Бонди проводит расследование о возможном мошенничестве на президентских выборах 2020 года. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, выборы 2020 года были «мошенническими и украденными», и подобные попытки, по его мнению, повторялись в 2024 году. Он подчеркнул, что Бонди как генпрокурор сейчас изучает эти обвинения.

Напомним, что Трамп ранее не признавал результаты выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден. Это привело к известным событиям в январе 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению результатов голосования. В отношении Трампа было возбуждено дело о подстрекательстве к мятежу, однако после его победы на выборах 2024 года эти обвинения были прекращены.

Ранее сообщалось, что ЕС готов защищать свои интересы в торговой войне с США.