ЕС готов защищать свои интересы в торговой войне с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза принять ответные меры в случае введения США 30-процентных пошлин на европейские товары с 1 августа, пишет Lenta.ru .

В официальном заявлении на сайте ЕК фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов, включая принятие соразмерных контрмер. По её словам, введение американских пошлин на европейский экспорт нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что может нанести ущерб как предприятиям, так и потребителям с обеих сторон.

При этом Евросоюз сохраняет приоритет за переговорами с США, демонстрируя приверженность диалогу. Ранее в Минэкономики Германии отмечали, что американские пошлины окажут серьезное негативное влияние как на европейские экспортные компании, так и на потребителей в самих Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Мексика надеется избежать введения американских пошлин до их вступления в силу.