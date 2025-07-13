Энергетики завершают восстановление электроснабжения после стихии в Подмосковье

Энергетики «Россети Московский регион» практически завершили восстановление электроснабжения в подмосковных округах Солнечногорск и Клин после сильного грозового циклона. Ранее уже было восстановлено энергоснабжение в городском округе Егорьевск, сообщает официальный телеграм-канал компании «Россети Московский регион».

В течение ближайших двух часов планируется полностью устранить последствия стихии, которая обрушилась на регион с градом и штормовым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

К аварийно-восстановительным работам привлечены значительные силы: 107 бригад (256 специалистов), 131 единица спецтехники и 48 резервных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в России исключили масштабное распространение чумы благодаря системе надзора.