Как переезд влияет на пенсию: важные правила для пенсионеров
Юрист Ярмуш: переезд в другой регион не изменяет страховую часть пенсии
Юрист Мария Ярмуш разъяснила, как переезд влияет на размер пенсии. По ее словам, страховая часть пенсии остается неизменной при смене региона проживания, так как зависит от выслуги лет, а не от конкретного субъекта федерации, сообщает РИА Новости.
При переезде в регион с более высоким прожиточным минимумом, например в Москву, пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты. После регистрации по новому месту жительства они имеют право обратиться в МФЦ с заявлением о получении социальной выплаты.
Важно отметить, что при переезде необходимо выполнить несколько обязательных действий: сначала сняться с учета в отделении Социального фонда России по прежнему месту жительства, а после переезда обязательно уведомить СФР о смене адреса проживания.
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