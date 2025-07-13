Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле практически не имеют перспектив, сообщает РИА Новости .

В интервью изданию Kyiv Independent Кислица отметил, что этот формат себя исчерпал. Он также признал, что на переговорах в Стамбуле обсуждались гуманитарные вопросы, но стороны имели разные точки зрения и условия по этому вопросу.

Однако Кислица подчеркнул, что, кроме гуманитарной составляющей, на переговорах в Стамбуле не было никаких других вопросов.

Ранее сообщалось, что в России исключили масштабное распространение чумы благодаря системе надзора.