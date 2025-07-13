В Общественной палате указали на необоснованные расходы в тарифах ЖКХ

Общественная палата обратила внимание Генпрокуратуры на проблему недобросовестных коммунальщиков, которые необоснованно завышают тарифы ЖКХ. Об этом сообщил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет ТАСС .

По его словам, основной рост тарифов действительно связан с объективными факторами: износом инфраструктуры, ключевой ставкой ЦБ и другими оправданными причинами. Однако некоторые управляющие компании включают в тарифы ЖКХ свои необоснованные расходы, что требует пристального внимания надзорных органов.

С 1 июля в России произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Средняя индексация составила 11,9%, однако в ряде регионов рост оказался значительно выше, что вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим Генпрокуратура инициировала проверку правомерности повышения тарифов.

Ранее сообщалось, что переезд в другой регион не изменяет страховую часть пенсии.