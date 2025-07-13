В Общественной палате указали на необоснованные расходы в тарифах ЖКХ
ОП: ряд коммунальщиков включает в тарифы ЖКХ свои необоснованные расходы
Общественная палата обратила внимание Генпрокуратуры на проблему недобросовестных коммунальщиков, которые необоснованно завышают тарифы ЖКХ. Об этом сообщил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет ТАСС.
По его словам, основной рост тарифов действительно связан с объективными факторами: износом инфраструктуры, ключевой ставкой ЦБ и другими оправданными причинами. Однако некоторые управляющие компании включают в тарифы ЖКХ свои необоснованные расходы, что требует пристального внимания надзорных органов.
С 1 июля в России произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Средняя индексация составила 11,9%, однако в ряде регионов рост оказался значительно выше, что вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим Генпрокуратура инициировала проверку правомерности повышения тарифов.
Ранее сообщалось, что переезд в другой регион не изменяет страховую часть пенсии.