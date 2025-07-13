В Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего

В Великобритании высказали мнение, что политика президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на будущем Украины, пишет РИА Новости .

В статье, опубликованной в британской газете The Telegraph, отмечается, что из-за неопределенности в позиции Трампа по украинскому вопросу будущее этой страны становится все более неопределенным, а восстановление и финансирование усложняются.

«Поскольку Белый дом, похоже, не может определиться со своей позицией по отношению к Украине, способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится ещё более неопределённой, чем когда-либо», — говорится в материале.

Издание напоминает, что именно из-за частой смены позиции Трампа, который то осуждает Украину, то Россию, американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.

«Потеря BlackRock будет ощутима как в Киеве, так и за его пределами, но то, что Трамп продолжает ставить под сомнение суверенитет Украины, будет ощущаться еще сильнее», — заключает издание.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Байдена в краже выборов, Генпрокурор начала проверку.