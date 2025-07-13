Ученые назвали овощ, защищающий от ожирения и диабета

Бразильские ученые обнаружили новый продукт, способный защитить от ожирения и диабета. В журнале Brain Research опубликована работа, показывающая, что добавление в рацион окры — овоща, богатого антиоксидантами — может предотвратить развитие серьезных метаболических нарушений, пишет « Газета.ru ».

В ходе эксперимента ученые использовали модель раннего перекорма у крыс. Часть детенышей помещалась в малочисленные пометы, что приводило к избытку молока и ускоренному набору веса. Такие крысы вырастали с повышенным риском ожирения, диабета и инсулинорезистентности.

После отъема от матери часть крыс получала обычный корм, а часть — корм с добавлением 1,5% порошка окры. Результаты показали, что крысы, получавшие окру, имели значительно более здоровые показатели: у них был ниже уровень сахара и жира в крови, меньше жировых отложений, лучше чувствительность к инсулину. Особенно важным оказалось снижение воспаления в гипоталамусе — отделе мозга, регулирующем аппетит.

Исследователи связывают положительный эффект с биологически активными веществами окры — катехинами, кверцетином и другими фенолами, обладающими противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Хотя исследование проводилось на животных, его результаты подчеркивают важность здорового питания в раннем возрасте и открывают перспективы для использования окры в профилактике метаболических заболеваний, особенно в условиях растущей эпидемии детского ожирения.

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