Неожиданная опасность ПМС: женщины рискуют здоровьем сердца

Ученые обнаружили серьезную связь между предменструальным синдромом (ПМС) и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Исследование, проведенное специалистами Каролинского института и опубликованное в журнале Nature Cardiovascular Research, выявило тревожные факты, пишет « Газета.ru ».

В исследовании участвовали более 99 тыс. женщин с диагностированными предменструальными симптомами. Наблюдение за их здоровьем продолжалось до 22 лет. Результаты показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с ПМС и предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР) был выше на 10%. Особенно высок риск развития аритмий (на 31% выше) и ишемического инсульта (на 27% выше).

Особую тревогу вызывают случаи, когда диагноз был поставлен до 25 лет или когда женщина ранее испытывала послеродовую депрессию. Исследователи выделяют несколько причин такой связи: нарушение регуляции давления и водно-солевого баланса, хроническое воспаление и метаболические нарушения.

Важно отметить, что повышенный риск сохранялся даже после учета таких факторов, как курение, индекс массы тела и психическое здоровье. Ученые подчеркивают, что предменструальные расстройства следует рассматривать не просто как временный дискомфорт, а как возможный индикатор будущих проблем с сердцем и сосудами.

Ранее сообщалось, что в России исключили масштабное распространение чумы благодаря системе надзора.