Туркомпании могут попасть в суд за навязывание дополнительных услуг

Юрист предупредила о возможных судебных разбирательствах для туркомпаний, которые отказываются продавать путевки без дополнительных услуг. По словам управляющего партнера адвокатского бюро Марии Спиридоновой, такие действия являются прямым нарушением прав потребителей, пишет РИА Новости .

Согласно статье 16 «Закона о защите прав потребителей», продавец не имеет права требовать при покупке основной услуги заключения дополнительного договора. Таким образом, отказ туроператора продать путёвку без медицинской страховки является нарушением потребительских прав туриста.

При этом туроператор обязан отдельно озвучить стоимость основной услуги и дополнительных услуг, чтобы путешественник мог сделать осознанный выбор. По статье 10 того же закона, продавец должен предоставить полную и достоверную информацию обо всех услугах и их стоимости, чётко обозначив, что входит в цену путёвки, а что является дополнительным.

В случае нарушения этих правил турист имеет право обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд.

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