Диетолог Соломатина объяснила опасность жестких ограничений в еде при похудении

По словам диетолога Елены Соломатиной, сильное ограничение в еде может привести к возврату лишних килограммов и возникновению более серьезных проблем, в связи с чем сбрасывать вес необходимо по правилам. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что излишние ограничения в питании не являются хорошим методом справиться с лишним весом.

По мнению специалиста, в случае наличия ожирения следует в первую очередь обратиться за медицинской помощью и решать данную проблему комплексно.

Соломатина подчеркнула, что необходимо восстановление обмена веществ, благодаря чему организм может самостоятельно избавиться от набранных килограммов.