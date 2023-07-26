Диетолог Соломатина объяснила вредность растительного молока
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Растительное молоко является выжимкой из орехов или круп и служит спасением для людей, которые страдают непереносимостью лактозы. Диетолог Елена Соломатина рассказала, действительно ли полезны такие напитки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что в отличие от натурального молока у растительного нет полезных животных белков и жиров.
По мнению специалиста, альтернативное молоко можно употреблять при непереносимости лактозы, однако детям оно вовсе
Диетолог отметила, что натуральное молоко можно заменять на альтернативное, если у человека есть непереносимость лактозы. А вот детям, напротив, оно противопоказано.
Соломатина добавила, что в составе растительного молока нередко бывают и вредные компоненты.