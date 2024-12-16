Диетолог Соломатина определила ежедневную норму употребления в пищу холодца

Любимым блюдом жителей нашей страны на новогоднем столе является холодец. В продукте есть коллаген, оказывающий влияние на сосуды и кости, тем не менее в больших объемах жирная пища может навредить организму. Диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько холодца в день можно употреблять в пищу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, холодец оказывает благоприятное влияние на сосуды и кости, а с целью лучшего усвоения коллагена следует дольше уваривать бульон. Таким образом, чем дольше варятся мясо и кости, тем легче продукт расщепить до необходимых аминокислот.

Медик отметила, что содержание глицина в холодце позволяет улучшить мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга. Однако указанный продукт являются довольно калорийным и тяжелым для усвоения, поэтому оптимальный объем холодца, которое человек может употребить за один прием пищи, — 150–200 г.

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