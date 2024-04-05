Диетолог Соломатина перечислила факторы опасности повторного замораживания мяса и рыбы
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Новый отечественный сенсор определит, имела ли место повторная заморозка мясных и рыбных изделий и насколько они свежие. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему повторная заморозка этих продуктов опасна. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, повторно заморозить мясо или рыбу можно при условии их недолгого нахождения в теплом помещении, а также стоит удостовериться, что они не успели испортиться.
Эксперт добавила, что в отдельных случаях повторно замораживать мясо и рыбу опасно, поскольку впоследствии ими можно серьезно отравиться, так как в них могут развиться патогенные микробы, которые не погибнут при заморозке.
По ее мнению, также при повторной заморозке снижается питательная ценность продукта, поскольку при размораживании выделяется сок, с которым выходят витамины и макро- и микроэлементы, а также теряются их вкусовые качества.