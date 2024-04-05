Диетолог Соломатина перечислила факторы опасности повторного замораживания мяса и рыбы

Новый отечественный сенсор определит, имела ли место повторная заморозка мясных и рыбных изделий и насколько они свежие. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему повторная заморозка этих продуктов опасна. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, повторно заморозить мясо или рыбу можно при условии их недолгого нахождения в теплом помещении, а также стоит удостовериться, что они не успели испортиться.

Эксперт добавила, что в отдельных случаях повторно замораживать мясо и рыбу опасно, поскольку впоследствии ими можно серьезно отравиться, так как в них могут развиться патогенные микробы, которые не погибнут при заморозке.

По ее мнению, также при повторной заморозке снижается питательная ценность продукта, поскольку при размораживании выделяется сок, с которым выходят витамины и макро- и микроэлементы, а также теряются их вкусовые качества.