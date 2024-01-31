Диетолог Соломатина перечислила наиболее полезные десерты
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, во время диеты следует исключить все сладкое, оставив только ограниченный объем фруктов и ягод, однако это не означает, что необходимо полностью отказываться от десертов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что следует заменить шоколад на натуральную пастилу и сорбеты.
По мнению диетолога, при условии если тяжело отказаться от сладкого, то полезными для организма станут несладкие мандарины в горьком шоколаде.