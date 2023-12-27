Диетолог Соломатина перечислила наиболее полезные сорта сыра
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Согласно результатам исследования, сыр сорта ярлсберг является наиболее полезным для здоровья. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему он так ценится. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, этот сорт содержит меньший объем жира и холестерина, а прочих полезных компонентов там больше, чем в других сортах.
Специалист добавила, что в этом сорте содержится большое количество витамина К2, а также бактерий, производящих его.
По ее словам, также полезны сорт бри, адыгейский и моцарелла.