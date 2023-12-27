Диетолог Соломатина перечислила наиболее полезные сорта сыра

Согласно результатам исследования, сыр сорта ярлсберг является наиболее полезным для здоровья. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему он так ценится. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, этот сорт содержит меньший объем жира и холестерина, а прочих полезных компонентов там больше, чем в других сортах.

Специалист добавила, что в этом сорте содержится большое количество витамина К2, а также бактерий, производящих его.

По ее словам, также полезны сорт бри, адыгейский и моцарелла.