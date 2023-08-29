Диетолог Соломатина перечислила полезные свойства кабачков

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, кабачки являются крайне полезным овощем, оказывающим положительное влияние на здоровье. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она пояснила, что в кабачках имеется высокое содержание воды аналогично огурцам, поэтому они являются низкокалорийным продуктом.

По мнению специалиста, кабачки оказывают положительное влияние на зрение, кожу, волосы, костную систему, а также способствуют стабилизации артериального давления.

Она добавила, что этот овощ способствует расщеплению радионуклидов, жиров, сахара и прочих вредных веществ.