Диетолог Соломатина перечислила полезные свойства печени трески

Печень трески ценится не только гурманами, но и диетологами. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные для здоровья вещества, которые содержит данный продукт. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего это омега-3, служащая в качестве профилактики атеросклероза, а также понижающая уровень воспаления, потому что в конечном итоге этот уровень приводит к дегенеративном заболеваниям и даже к онкологии. Кроме того, печень трески содержит огромный объем витамина D, нехваткой которого страдает в зависимости от климата до от 60 до 90% населения планеты.

Медик добавила, что содержащийся в указанном продукте витамин А необходим для иммунной системы, для обновления тканей кожи и слизистых, поскольку именно слизистые являются первым барьером для вирусов. Помимо этого, в печени трески содержатся витамины группы В, оказывающие влияние на нервную систему человека.

По ее мнению, этот продукт часто упрекают в излишней жирности, однако при употреблении его с зелеными некрахмалистыми овощами лишний жир станет из организма выводиться.

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