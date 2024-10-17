Диетолог Соломатина рассказала, почему необязательно заменять хлеб хлебцами

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему заменять хлеб на пористые хлебцы не всегда целесообразно.

Как подчеркнула врач, главное, чтобы хлебцы имели натуральный и полезный состав. Только в этом случае они принесут пользу, сравнимую с обычными хлебными изделиями. Лучшими вариантами считаются экструдированные, диетические и цельнозерновые продукты.

«Это лучше для желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, для нашего полезного микробиома. Во всем остальном там главное — состав. Особой необходимости заменять хлеб хлебцами нет. Если хороший хлеб, то абсолютно [точно] можно его есть, особенно с супом. Не все могут есть хлебцы, они суховаты», — заявила диетолог.

Покупая альтернативу хлебу, нужно внимательно читать состав. Для более легкого усвоения желательно выбирать хлебцы без масла, сахара и обилия соли. Содержание продукта должно быть максимально простым.

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