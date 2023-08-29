Диетолог Соломатина перечислила полезные свойства печени трески
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, осенью, как правило, в организме человека наблюдается дефицит витамина D, его восполнению способствует печень трески. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она подчеркнула, что баночка этого продукта может покрыть недостаток витамина D для всей семьи и поспособствует избавлению от осенней хандры.
По мнению медика, также печень трески оказывает положительное влияние на укрепление иммунной системы и улучшения настроения.