Диетолог Соломатина перечислила понижающие артериальное давление продукты

Качество питания и образа жизниоказывают влияние на артериальное давление. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые способствуют его снижению. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что при употреблении в пищу черноплодной рябины происходит разжижение крови, а также снижается уровень холестерина. Также полезна калина, благодаря содержанию антиоксиданта в которой, уменьшается объем отложения жировых масс на стенках сосудов.

По словам специалиста, благоприятное воздействие на снижение артериального давления также оказывают сельдерей, свекла, помидоры, томатный сок, тыква, облепиха, морковь и запеченный картофель.

Она пояснила, что страдающим гипертонией весьма полезно какао.

По мнению Соломатиной, печень трески, сельдь и скумбрия способствуют обновлению слизистой и нормализуют артериальное давление.