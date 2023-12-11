Диетолог Соломатина перечислила правила выбора и употребления в пищу творога
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По словам диетолога Елены Соломатиной, творог является весьма полезным продуктом, тем не менее при его употреблении нужно соблюдать ряд правил. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что обезжиренный творог менее полезен, поскольку содержащийся в нем кальций усваивается в организме хуже, в крайнем случае его стоит есть со сметаной.
По мнению специалиста, идеально употреблять в пищу творог с зеленью, а также с фруктами или ягодами, можно разбавлять его йогуртом.
Она добавила, что при приобретении продукта следует изучить его состав на упаковке: так, он должен быть сделан из молока, закваски на основе молочнокислых микроорганизмов и пробиотической закваски.