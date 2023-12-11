Диетолог Соломатина перечислила правила выбора и употребления в пищу творога

По словам диетолога Елены Соломатиной, творог является весьма полезным продуктом, тем не менее при его употреблении нужно соблюдать ряд правил. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что обезжиренный творог менее полезен, поскольку содержащийся в нем кальций усваивается в организме хуже, в крайнем случае его стоит есть со сметаной.

По мнению специалиста, идеально употреблять в пищу творог с зеленью, а также с фруктами или ягодами, можно разбавлять его йогуртом.

Она добавила, что при приобретении продукта следует изучить его состав на упаковке: так, он должен быть сделан из молока, закваски на основе молочнокислых микроорганизмов и пробиотической закваски.